DCS – система централізованого охолодження, яка подає холодне повітря в торгові центри, офіси та транспортні станції, але не в житлові будинки. Наразі вже реалізовано 3 станції, ще сім будуть побудовані в найближчі декілька років.

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Що відомо

Станції побудувала китайська компанія Shenzhen Qianhai Energy Technology Development Company, яка також співпрацює з Гонконгом над DCS, розташованої в Кай Так. Станція охолодження № 5 почала подавати холодне повітря в червні в районі Цяньхай Шеньчженя. Вона охоплює понад 2,75 квадратних кілометрів громадських будівель.

Це схоже на фабрику, яка займається промисловим виробництвом охолодженої води для кондиціонерів,

– сказав Фу Цзяньпін, віцепрезидент районного комітету енергетики Китайської асоціації енергоефективності будівель.

Вартість будівництва

Проєкт будівництва 10 станцій оцінюють у 617 мільйонів доларів. Вони зможуть забезпечити в цілому 400 тисяч тонн холодного повітря на площі 19 мільйонів квадратних метрів.

Система може щорічно економити 130 мільйонів кіловатів електроенергії, що еквівалентно спалюванню 16 тисяч тонн вугілля. Це забезпечує скорочення викидів вуглекислого газу на 130 тисяч тонн.