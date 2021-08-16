DCS – система централізованого охолодження, яка подає холодне повітря в торгові центри, офіси та транспортні станції, але не в житлові будинки. Наразі вже реалізовано 3 станції, ще сім будуть побудовані в найближчі декілька років.
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Що відомо
Станції побудувала китайська компанія Shenzhen Qianhai Energy Technology Development Company, яка також співпрацює з Гонконгом над DCS, розташованої в Кай Так. Станція охолодження № 5 почала подавати холодне повітря в червні в районі Цяньхай Шеньчженя. Вона охоплює понад 2,75 квадратних кілометрів громадських будівель.
Це схоже на фабрику, яка займається промисловим виробництвом охолодженої води для кондиціонерів,
– сказав Фу Цзяньпін, віцепрезидент районного комітету енергетики Китайської асоціації енергоефективності будівель.
Вартість будівництва
Проєкт будівництва 10 станцій оцінюють у 617 мільйонів доларів. Вони зможуть забезпечити в цілому 400 тисяч тонн холодного повітря на площі 19 мільйонів квадратних метрів.