DCS – система централизованного охлаждения, что подает холодный воздух в торговые центры, офисы и транспортные станции, но не в жилые дома. Сейчас уже реализовано 3 станции, еще семь будут построены в ближайшие несколько лет.
Примечательно Мощность поражает Сингапур запустил плавучую солнечную ферму в Тенгеському водохранилище
Что известно
Станции построила китайская компания Shenzhen Qianhai Energy Technology Development Company, которая также сотрудничает с Гонконгом над DCS, расположенной в Кай Так. Станция охлаждения № 5 начала подавать холодный воздух в июне в районе Цяньхай Шэньчжэня. Она охватывает более 2,75 квадратных километров общественных зданий.
Это похоже на фабрику, которая занимается промышленным производством охлажденной воды для кондиционеров,
– сказал Фу Цзяньпин, вице-президент районного комитета энергетики Китайской ассоциации энергоэффективности зданий.
Стоимость строительства
Проект строительства 10 станций оценивается в 617 миллионов долларов. Они смогут обеспечить в целом 400 тысяч тонн холодного воздуха на площади 19 миллионов квадратных метров.