Китайская компания Orion Star Technology Co. Ltd. представила уникальную роботизированную систему, которая умеет готовить кофе или чай без участия человека. Робот-бариста Zhi Ka Master – высокотехнологичное решение, которое призвано упростить жизнь своим владельцам.

Разработка номинирована на награду iF Design Awards в 2021 году.

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О разработке

Zhi Ka Master – это автоматизированная система для приготовления кофе. Она состоит из двух роботизированных рук, шестиосевого работа и сопутствующего рабочего стола. Благодаря двомануальному манипулированию работы с двумя руками могут выполнять сложные задачи, с которыми справиться под силу только человеку.

Для запуска мощной системы, которая может с легкостью приготовить кофе или чай, нужно лишь нажать на кнопку. Более того, благодаря интегрированному программному обеспечению Zhi Ka Master может делать напитки учитывая конкретные предпочтения, как это делает реальный бариста. Чтобы приготовить ваш заказ, работу нужно около 3 минут.

Робот-бариста Zhi Ka Master: смотрите фото

Роботизированная система Zhi Ka Master / Фото Orion Star Technology Co. Ltd.

Характеристики работа