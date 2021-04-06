У Китаї створили робота-баристу, який приготує каву відповідно до ваших вподобань
Китайська компанія Orion Star Technology Co. Ltd. представила унікальну роботизовану систему, яка вміє готувати каву або чай без участі людини. Робот-бариста Zhi Ka Master – високотехнологічне рішення, яке покликане спростити життя своїм власникам.
Джерело:Yanko Design
Розробку номіновано на нагороду iF Design Awards у 2021 році.
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Про розробку
Zhi Ka Master – це автоматизована система для приготування кави. Вона складається з двох роботизованих рук, шестиосьового робота і супутнього робочого столу. Завдяки двомануальному маніпулюванню роботи з двома руками можуть виконувати складні завдання, з якими впоратися під силу лише людині.
Для запуску потужної системи, яка може з легкістю приготувати каву або чай, потрібно лише натиснути на кнопку. Ба більше, завдяки інтегрованому програмному забезпеченню Zhi Ka Master може робити напої з огляду на конкретні вподобання, як це робить реальний бариста. Щоб приготувати ваше замовлення, роботу потрібно близько 3 хвилин.
Робот-бариста Zhi Ka Master: дивіться фото
Роботизована система Zhi Ka Master / Фото Orion Star Technology Co. Ltd.
Характеристики робота
- висота – 1,75 метра;
- вага – 72 кілограми;
- займає лише 3 квадратні метри;
- вбудоване програмне забезпечення налаштовує механічне захоплення предметів;
- працює на базі AI;
- оснащений RGB-камерою, завдяки якій виконує обов'язки та реагує на зворотній зв'язок у режимі реального часу;
- має кнопку аварійної зупинки, аби гарантувати абсолютну безпеку користувачам.
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