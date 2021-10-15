Компания Autoflight, базирующаяся в Шанхае, заявила о начале работы над аэротакси. Инновационное транспортное средство также разрабатывает Pantuo Pantala.

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V1500M

Прототип самолета V1500M представили в рамках авиашоу China Airshow в Чжухае. Летательный аппарат сможет перевозить 3 – 4 пассажира.

ширина крыла – 12,8 метра;

скорость движения – 200 километров в час;

запас хода – 250 километров.

По информации компании, летные испытания начнутся в ближайшее время, а сертификация запланирована на 2024 год. Пока неизвестно, на какие рынки планирует выйти Autoflight.

Прототип самолета V1500M / Фото Autoflight

Pantuo Pantala Concept H

Этот аппарат несколько похож на реактивный самолет. В нем четко прослеживается сходство с разработками Aston Martin и Lilium. Дизайн самолета привлекает внимание своей оригинальностью и изысканностью.

На сегодня компания представила только рендеринг воздушного такси, поэтому информации о характеристиках – мало. Проект находится на этапе разработки.

Визуализация воздушного такси Pantuo Pantala Concept H: смотрите видео