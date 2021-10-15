Компания Autoflight, базирующаяся в Шанхае, заявила о начале работы над аэротакси. Инновационное транспортное средство также разрабатывает Pantuo Pantala.
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V1500M
Прототип самолета V1500M представили в рамках авиашоу China Airshow в Чжухае. Летательный аппарат сможет перевозить 3 – 4 пассажира.
- ширина крыла – 12,8 метра;
- скорость движения – 200 километров в час;
- запас хода – 250 километров.
Прототип самолета V1500M / Фото Autoflight
Pantuo Pantala Concept H
Этот аппарат несколько похож на реактивный самолет. В нем четко прослеживается сходство с разработками Aston Martin и Lilium. Дизайн самолета привлекает внимание своей оригинальностью и изысканностью.
Визуализация воздушного такси Pantuo Pantala Concept H: смотрите видео