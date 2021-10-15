Компанія Autoflight, що базується у Шанхаї, заявила про початок роботи над аеротаксі. Інноваційний транспортний засіб також розробляє Pantuo Pantalla.

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V1500M

Прототип літака V1500M представили у межах авіашоу China Airshow у Чжухаї. Літальний апарат зможе перевозити 3 – 4 пасажири.

ширина крила – 12,8 метра;

швидкість руху – 200 кілометрів на годину;

запас ходу – 250 кілометрі.

За інформацією компанії, льотні випробування розпочнуться найближчим часом, а сертифікація запланована на 2024 рік. Наразі невідомо, на які ринки планує вийти Autoflight.

Прототип літака V1500M / Фото Autoflight

Pantuo Pantala Concept H

Цей апарат дещо схожий на реактивний літак. У ньому чітко простежується схожість з розробками Aston Martin та Lilium. Дизайн літака привертає увагу своєю оригінальністю та вишуканістю.

Станом на сьогодні компанія представила лише рендеринг повітряного таксі, тож інформації про характеристики – мало. Проєкт перебуває на етапі розробки.

Візуалізація повітряного таксі Pantuo Pantala Concept H: дивіться відео