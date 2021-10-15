Компанія Autoflight, що базується у Шанхаї, заявила про початок роботи над аеротаксі. Інноваційний транспортний засіб також розробляє Pantuo Pantalla.
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V1500M
Прототип літака V1500M представили у межах авіашоу China Airshow у Чжухаї. Літальний апарат зможе перевозити 3 – 4 пасажири.
- ширина крила – 12,8 метра;
- швидкість руху – 200 кілометрів на годину;
- запас ходу – 250 кілометрі.
Прототип літака V1500M / Фото Autoflight
Pantuo Pantala Concept H
Цей апарат дещо схожий на реактивний літак. У ньому чітко простежується схожість з розробками Aston Martin та Lilium. Дизайн літака привертає увагу своєю оригінальністю та вишуканістю.
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