Ожидается, что испытания электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) производства Honda состоятся уже в 2023 году. Однако на рынок летающее авто выйдет не раньше 2030 года.

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Детали

Сегодня большинство подобных летательных аппаратов могут летать на расстояние до 100 километров. Honda заявляет, что ее транспортное средство сможет преодолевать около 400 километров. Это удастся благодаря гибридной силовой установке с газовой турбиной. Поэтому появляется возможность не только внутригородских перевозок, но и путешествий между городами. Кроме того, использование несущих винтов с относительно небольшим диаметром сделает самолет почти бесшумным.

В компании убеждены, что летательный аппарат достигнет уровня безопасности, который имеют коммерческие пассажирские самолеты. Разработка должно служить ядром новой экосистемы мобильности, что обеспечит координацию с системами управления воздушным движением и резервированием, а также интеграцию с наземным транспортом.

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