В Китае проросли семена риса, которые побывали на Луне: потрясающие фото
В китайской наземной лаборатории взошли семена риса, которые побывали на Луне в рамках миссии "Чанъэ-5".
Семена предоставил Национальный инженерно-исследовательский центр космической селекции Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. Сейчас специалисты центра готовятся к дальнейшим исследованиям, пишет издание China Daily.
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АМС "Чанъэ-5"Китайская автоматическая межпланетная станция – первый китайский космический аппарат, достигший Луны и вернувшийся на Землю. Запуск АМС состоялся 24 ноября 2020. Уже в середине декабря, после 23-дневной миссии, капсула с пробами лунного грунта вернулась на Землю.
В Китае проросли семена риса, которые побывали на Луне / Фото издание "Жэньминь Жибао"
В Китае проросли семена риса, которые побывали на Луне / Фото издание "Жэньминь Жибао"
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