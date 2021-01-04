В китайской наземной лаборатории взошли семена риса, которые побывали на Луне в рамках миссии "Чанъэ-5".

Семена предоставил Национальный инженерно-исследовательский центр космической селекции Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. Сейчас специалисты центра готовятся к дальнейшим исследованиям, пишет издание China Daily.

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АМС "Чанъэ-5" Китайская автоматическая межпланетная станция – первый китайский космический аппарат, достигший Луны и вернувшийся на Землю. Запуск АМС состоялся 24 ноября 2020. Уже в середине декабря, после 23-дневной миссии, капсула с пробами лунного грунта вернулась на Землю.

Китайский аппарат "Чанъэ-5" / Фото СNSA На борту многомодульного космического корабля "Чанъэ-5" находилось более 30 видов семян, в частности: рис, овес, люцерна и орхидея. Семена вращались вокруг Луны в течение 15 дней. Почему это важно? Исследователи имели целью провести эксперименты по селекции сельскохозяйственных культур в условиях космоса. Борт АМС "Чанъэ-5" доставил на Землю около 40 граммов семян риса, которые побывали на Луне. По словам заместителя директора Научно-исследовательского центра космической селекции Го Тао, результаты проведенного эксперимента помогут вывести сорта риса с уникальными свойствами.

В Китае проросли семена риса, которые побывали на Луне / Фото издание "Жэньминь Жибао"

В Китае проросли семена риса, которые побывали на Луне / Фото издание "Жэньминь Жибао"

Китаю удалось реализовать проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны впервые за 44 года. Кроме того, это третья страна после США и СССР, которой удалось воплотить такую задачу в жизнь.