У китайській наземній лабораторії зійшло насіння рису, яке побувало на Місяці в межах місії "Чан'е-5".

Насіння надав Національний інженерно-дослідний центр космічної селекції Південно-Китайського сільськогосподарського університету. Наразі фахівці центру готуються до подальших досліджень, пише видання China Daily.

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АМС "Чан'е-5" Китайська автоматична міжпланетна станція – перший китайський космічний апарат, який досяг Місяця і повернувся на Землю. Запуск АМС відбувся 24 листопада 2020 року. Вже у середині грудня, після 23-денної місії, капсула зі зразками місячного ґрунту повернулася на Землю.

Китайський апарат "Чан'е-5" / Фото СNSA На борту багатомодульного космічного корабля "Чан'е-5" перебувало понад 30 видів насіння, зокрема: рис, овес, люцерна та орхідея. Насіння оберталося навколо Місяця протягом 15 днів. Чому це важливо? Дослідники мали на меті провести експерименти з селекції сільськогосподарських культур в умовах космосу. Борт АМС "Чан'е-5" доставив на Землю близько 40 грамів насіння рису, яке побувало на Місяці. За словами заступника директора Науково-дослідного центру космічної селекції Го Тао, результати проведеного експерименту допоможуть вивести сорти рису з унікальними властивостями.

У Китаї проросло насіння рису, яке побувало на Місяці / Фото видання "Женьмінь жибао"

У Китаї проросло насіння рису, яке побувало на Місяці / Фото видання "Женьмінь жибао"

Китаю вдалося реалізувати проєкт з транспортування геологічних зразків з поверхні Місяця вперше за 44 роки. Крім того, це третя країна після США і СРСР, якій вдалося втілити таке завдання в життя.