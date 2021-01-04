У Китаї проросло насіння рису, яке побувало на Місяці: промовисті фото
У китайській наземній лабораторії зійшло насіння рису, яке побувало на Місяці в межах місії "Чан'е-5".
Насіння надав Національний інженерно-дослідний центр космічної селекції Південно-Китайського сільськогосподарського університету. Наразі фахівці центру готуються до подальших досліджень, пише видання China Daily.
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АМС "Чан'е-5"Китайська автоматична міжпланетна станція – перший китайський космічний апарат, який досяг Місяця і повернувся на Землю. Запуск АМС відбувся 24 листопада 2020 року. Вже у середині грудня, після 23-денної місії, капсула зі зразками місячного ґрунту повернулася на Землю.
У Китаї проросло насіння рису, яке побувало на Місяці / Фото видання "Женьмінь жибао"
У Китаї проросло насіння рису, яке побувало на Місяці / Фото видання "Женьмінь жибао"
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