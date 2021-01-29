В китайском городке Цзиньцяо появилась оригинальная библиотека. Ее помещения спроектировали так, чтобы как можно больше заинтересовать детей читать и заниматься творчеством.

Источник: архитектурное бюро OPEN architecture

Идея сооружения оригинального здания принадлежит местному архитектурному бюро OPEN architecture. Этот заказ они выполнили для международной частной школы Qingpu Pinghe.

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Уникальная концепция школы

Там учатся 2 000 учеников, которым от 3 до 18 лет. Архитекторы OPEN реализовали масштабный проект. При планировании они не отталкивались от привычного вида школы как сооружения.

Это не просто школьный городок, а скорее живой организм, который способствует развитию ребенка. Органическое распределение учебных заведений делает возможным обучение в любом месте кампуса,

– объяснили архитекторы.

Они предложили ряд небольших зданий, которые вместе образуют школьный кампус. Среди них – детский сад с 24 классами, начальная школа с 30 классами и средняя школа с 24 классами.



Территория частной школы Qingpu Pinghe в Китае / Фото OPEN

Чем особая библиотека

Наибольшее внимание местных и журналистов привлекла именно библиотека, где также расположен и школьный театр. На ее крыше есть уютное пространство на открытом воздухе.

Обратите внимание! Форму здания часто сравнивают с китом или океанским лайнером. Именно этого хотели архитекторы – они стремились показать, что в школе дети "плывут в океане знаний".

Помещение театра со сценой расположено на нижнем уровне. Там не надо много естественного света, зато важно, чтобы была хорошая звуковая изоляция.



Помещение, в котором расположен школьный театр / Фото OPEN

Книжные залы расположены на верхних этажах. Центральную из них освещают с крыши, вокруг нее спиралью поднимаются библиотечные зоны. Кроме этого, в здании оставили место для кафе.

Школьное пространство пытались сделать комфортным как для детей-экстравертов, так и для интровертов. Поэтому соорудили специальные зоны, где можно провести время наедине, а также пространство для общения

Как выглядит библиотека частной школы в Китае / Фото Jonathan Leijonhufvud, Qingshan Wu, Hao Chen