В Китае построили школьную библиотеку необычной формы: красноречивые фото
В китайском городке Цзиньцяо появилась оригинальная библиотека. Ее помещения спроектировали так, чтобы как можно больше заинтересовать детей читать и заниматься творчеством.
Источник: архитектурное бюро OPEN architecture
Идея сооружения оригинального здания принадлежит местному архитектурному бюро OPEN architecture. Этот заказ они выполнили для международной частной школы Qingpu Pinghe.
Примечательно Nissan представил концепт мобильного офиса: фото проекта
Уникальная концепция школы
Там учатся 2 000 учеников, которым от 3 до 18 лет. Архитекторы OPEN реализовали масштабный проект. При планировании они не отталкивались от привычного вида школы как сооружения.
Это не просто школьный городок, а скорее живой организм, который способствует развитию ребенка. Органическое распределение учебных заведений делает возможным обучение в любом месте кампуса,
– объяснили архитекторы.
Они предложили ряд небольших зданий, которые вместе образуют школьный кампус. Среди них – детский сад с 24 классами, начальная школа с 30 классами и средняя школа с 24 классами.
Территория частной школы Qingpu Pinghe в Китае / Фото OPEN
Чем особая библиотека
Наибольшее внимание местных и журналистов привлекла именно библиотека, где также расположен и школьный театр. На ее крыше есть уютное пространство на открытом воздухе.
Помещение театра со сценой расположено на нижнем уровне. Там не надо много естественного света, зато важно, чтобы была хорошая звуковая изоляция.
Помещение, в котором расположен школьный театр / Фото OPEN
Книжные залы расположены на верхних этажах. Центральную из них освещают с крыши, вокруг нее спиралью поднимаются библиотечные зоны. Кроме этого, в здании оставили место для кафе.
Школьное пространство пытались сделать комфортным как для детей-экстравертов, так и для интровертов. Поэтому соорудили специальные зоны, где можно провести время наедине, а также пространство для общения
Как выглядит библиотека частной школы в Китае / Фото Jonathan Leijonhufvud, Qingshan Wu, Hao Chen
Поделиться новостью