У китайському містечку Цзіньцяо з'явилася оригінальна бібліотека. Її приміщення спроєктували так, аби якомога більше зацікавити дітей читати та займатися творчістю.

Джерело: архітектурне бюро OPEN architecture

Ідея спорудження оригінальної будівлі належить місцевому архітектурному бюро OPEN architecture. Це замовлення вони виконали для міжнародної приватної школи Qingpu Pinghe.

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Унікальна концепція школи

Там навчаються 2 000 учнів, яким від 3 до 18 років. Архітектори OPEN реалізували масштабний проєкт. При плануванні вони не відштовхувалися від звичного вигляду школи як споруди.

Це не просте шкільне містечко, а скоріше живий організм, який сприяє розвитку дитини. Органічний розподіл навчальних закладів робить можливим навчання в будь-якому місці кампусу,

– пояснили архітектори.

Вони запропонували низку невеликих будівель, які разом утворюють шкільний кампус. Серед них – дитячий садок з 24 класами, початкова школа з 30 класами та середня школа з класами.



Територія приватної школи Qingpu Pinghe у Китаї / Фото OPEN

Чим особлива бібліотека

Найбільшу увагу місцевих та журналістів привернула саме бібліотека, де також розташований і шкільний театр. На її даху є затишний простір на відкритому повітрі.

Зверніть увагу! Форму будівлі часто порівнюють з китом або океанським лайнером. Саме цього хотіли архітектори – вони прагнули показати, що у школі діти "пливуть в океані знань".

Приміщення театру зі сценою розташоване на нижньому рівні. Там не треба багато природного світла, натомість важливо, аби була хороша звукова ізоляція.



Приміщення, у якому розташований шкільний театр / Фото OPEN

Книжкові зали розташовані на верхніх поверхах. Центральну з них освітлюють з даху, навколо неї спіраллю здіймаються бібліотечні зони. Крім цього, у будівлі залишили місце для кав'ярні.

Шкільний простір намагалися зробити комфортним як для дітей-екстравертів, так і для інтровертів. Тому спорудили спеціальні зони, де можна провести час наодинці, а також простір для спілкування.

Який вигляд має бібліотека приватної школи у Китаї / Фото Jonathan Leijonhufvud, Qingshan Wu, Hao Chen