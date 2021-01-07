В Гонконге компания EHang запустила пилотную программу по проведению экскурсионных полетов на электрических аэротакси.

EHang удалось реализовать поставленную цель при участии местной компании-застройщика Greenland Hong Kong Holdings Limited. Последняя предоставила разработчикам летную базу, пишет New Atlas.

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Аэротакси EH216 Электрические летательные аппараты оснащены 16 независимыми роторами, установленными парами вокруг пассажирской кабины. Сейчас вертолет может достигать максимальной скорости 130 км/ч и находиться в непрерывном полете 21 минуту до следующего заряда.

Где запустили сервис?

Сервис начал работу в городском округе Чжаоцин провинции Гуандун. Взлетная площадка аэротакси расположена в жилом квартале Forest Lake. Туристам предлагают ознакомиться с живописными локациями и достопримечательностями с помощью экскурсионных полетов. Ожидают, что они помогут желающим приобрести недвижимость посмотреть на жилой квартал с воздуха.

Справка! Электрические вертолеты китайской службы Ehang уже поднялись в небо над Австрией, а также активно испытываются на туристических маршрутах над материковым Китаем. Главный конкурент компании – немецкий Volocopter, однако, он сможет предложить подобную услугу только через несколько лет.

Компания EHang запустила экскурсионные полеты на аэротакси: смотрите видео