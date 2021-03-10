Спасатели Kyiv Lifeguard Service получили новейшие лодки отечественного производства Kolibri-RKM 350. Кроме того, специалистам передали электромотор и лафет для транспортировки лодок. Поставщик – КП "Плесо".

Отмечают, что благодаря электромотору скорость лодки значительно увеличивается, а этот фактор является чрезвычайно важным для спасения людей в экстренных ситуациях.

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Чем особые лодки Лодки Kolibri-RKM 350:

современные и маневреные транспортные средства;

пригодны для применения на реках и озерах;

выдерживают низкие и высокие температуры: холод до -40°С и жару до + 50°С;

вмещают 3-4 пассажира.

Эти лодки помогут Lifeguard-ам мгновенно отправляться на спасение людей: Kolibri оснащен стационарным транцем, к которому крепится двигатель мощностью 5 лошадиных сил,

– говорится в сообщении.

Представители KLS убеждены, что новые Kolibri значительно повысят эффективность работы службы, ведь спасатели уже имели возможность протестировать такие лодки летом 2020 года. Специалисты убедились в их высоком качестве и необходимости.