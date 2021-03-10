Киевские спасатели получили новые лодки Kolibri-RKM 350: производитель – Украина
Спасатели Kyiv Lifeguard Service получили новейшие лодки отечественного производства Kolibri-RKM 350. Кроме того, специалистам передали электромотор и лафет для транспортировки лодок. Поставщик – КП "Плесо".
Источник:фейсбук КП "Плесо"
Отмечают, что благодаря электромотору скорость лодки значительно увеличивается, а этот фактор является чрезвычайно важным для спасения людей в экстренных ситуациях.
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- современные и маневреные транспортные средства;
- пригодны для применения на реках и озерах;
- выдерживают низкие и высокие температуры: холод до -40°С и жару до + 50°С;
- вмещают 3-4 пассажира.
Эти лодки помогут Lifeguard-ам мгновенно отправляться на спасение людей: Kolibri оснащен стационарным транцем, к которому крепится двигатель мощностью 5 лошадиных сил,
– говорится в сообщении.
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