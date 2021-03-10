Рятувальники Kyiv Lifeguard Service отримали новітні човни вітчизняного виробництва Kolibri-RKM 350. Крім того, фахівцям передали електромотор та лафет для транспортування човнів. Постачальник – КП "Плесо".

Зауважують, що завдяки електромотору швидкість човна значно збільшується, а цей фактор є надзвичайно важливим для порятунку людей в екстрених ситуаціях. Варте уваги У США високо оцінили український танк-амфібію Storm: чим вражає Чим особливі човни

Човни Kolibri-RKM 350: сучасні та маневрові транспортні засоби;

придатні для застосування на річках та озерах;

витримують низькі та високі температури: холод до -40°С та спеку до +50°С;

вміщують 3–4 пасажири.

Ці човни допоможуть Lifeguard-ам миттєво відправлятися на порятунок людей: Kolibri оснащений стаціонарним транцем, до якого кріпиться двигун потужністю 5 кінських сил,

– йдеться у повідомленні.