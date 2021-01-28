В Киеве начало работу первое цифровое банковское отделение "Приватбанка". Новейшее пространство находится на Майдане Независимости, в Доме профсоюзов.

Источник: пресс-служба "Приватбанка"

В цифровом отделе внедрены инновационные технологии и современные решения. Пользователям предлагают осуществлять банковские операции с помощью мультитачбаров, диджитал-экранов и киосков самообслуживания.

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PrivatBank Concept Store – это диджитал-пространство, в котором клиентам будут предоставлять финансовые услуги в цифровом формате. Кроме того, это место призвано стать комфортным хабом для коворкинга. Пользователям обеспечили комфортные условия для работы, учебы, общения, развития и проведения деловых встреч. Более того, в отделении есть диджитализованная игровая комната для детей.

Обслуживание клиентов

Вход нового отделения оснащен системой распознавания клиента с помощью биометрии. Пользователю сразу предлагают выполнить одни из самых популярных операций через Приват24, воспользоваться мультитачбарамы или обратиться за помощью к хостес. В случае, когда операция требует применения наличных, клиент может воспользоваться универсальным банкоматам для пополнения счета и снятия средств.

PrivatBank Concept Store / Фото "Приватбанка"

"Приватбанк" можно смело назвать трендсеттером в банковской сфере, и мы рады реализовать еще один совместный инновационный проект, который задает новый стандарт цифрового банковского обслуживания в Украине,

– отметила вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове Анна Онищенко.

Ожидается, что вскоре в Concept Store на регулярной основе будут проходить дистанционные тренинги и лайв-воркшопы, на которых высокопрофессиональные эксперты будут делиться своим опытом и знаниями в области финансов и инноваций.

PrivatBank Concept Store / Фото "Приватбанка"

Важно! Новое отделение работает с соблюдением всех необходимых санитарных и карантинных норм. В помещении размещены антисептические средства, оборудование для измерения температуры и индивидуальные средства защиты.

PrivatBank Concept Store: смотрите видео