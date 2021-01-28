Первое в Украине: цифровое отделение "Приватбанка" открыли в Киеве – что известно
В Киеве начало работу первое цифровое банковское отделение "Приватбанка". Новейшее пространство находится на Майдане Независимости, в Доме профсоюзов.
Источник: пресс-служба "Приватбанка"
В цифровом отделе внедрены инновационные технологии и современные решения. Пользователям предлагают осуществлять банковские операции с помощью мультитачбаров, диджитал-экранов и киосков самообслуживания.
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PrivatBank Concept Store – это диджитал-пространство, в котором клиентам будут предоставлять финансовые услуги в цифровом формате. Кроме того, это место призвано стать комфортным хабом для коворкинга. Пользователям обеспечили комфортные условия для работы, учебы, общения, развития и проведения деловых встреч. Более того, в отделении есть диджитализованная игровая комната для детей.
Обслуживание клиентов
Вход нового отделения оснащен системой распознавания клиента с помощью биометрии. Пользователю сразу предлагают выполнить одни из самых популярных операций через Приват24, воспользоваться мультитачбарамы или обратиться за помощью к хостес. В случае, когда операция требует применения наличных, клиент может воспользоваться универсальным банкоматам для пополнения счета и снятия средств.
PrivatBank Concept Store / Фото "Приватбанка"
"Приватбанк" можно смело назвать трендсеттером в банковской сфере, и мы рады реализовать еще один совместный инновационный проект, который задает новый стандарт цифрового банковского обслуживания в Украине,
– отметила вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове Анна Онищенко.
Ожидается, что вскоре в Concept Store на регулярной основе будут проходить дистанционные тренинги и лайв-воркшопы, на которых высокопрофессиональные эксперты будут делиться своим опытом и знаниями в области финансов и инноваций.
PrivatBank Concept Store / Фото "Приватбанка"
PrivatBank Concept Store: смотрите видео
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