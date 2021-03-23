Інноваційний парк UNIT.City у партнерстві з офіційним імпортером BMW та MINI в Україні АВТ Баварія запроваджують сервіс оренди електромобілів U.Go. Новітній проєкт покликаний сприяти зростанню екосистеми UNIT.City та зробити вагомий внесок у стійкий розвиток мобільності Києва.

Автори ініціативи прагнуть розвивати інноваційну мобільність, засновану зокрема на спільному використанні транспорту.

Варте уваги В Україні відкрили перший безкоштовний простір для стартапів: фото

Як це працює

Наразі пілотний проєкт U.Gо перебуває на етапі тестування. Сервіс випробовують безпосередньо на території інноваційного простору, він доступний для резидентів та співробітників UNIT.City. Для того, щоб скористатися пропозицією, необхідно:

мати посвідчення водія та досвід керування автомобілем понад два роки;

звернутися до діджитал-асистента UNIT.City, який допоможе верифікуватися;

забронювати електрокар;

отримати ключі у Центрі Резидентів;

сісти за кермо автівки та насолоджуватися поїздкою.

Важливо! Після кожної поїздки машини повертаються в парк і проходять повну санітарну обробку.

Сервіс оренди автомобілів U.Go / Фото пресслужби Unit.City

Автопарк та вартість сервісу

Користувачам пропонують такі автівки: BMW i3 та MINI Cooper SE. Відзначають, що резиденти інноваційного парку UNIT.City зможуть користуватися автівкою безкоштовно впродовж перших двох годин. Надалі усі витрати покриє компанія, в якій працює резидент: вартість третьої години становить 199 гривень, а кожної наступної – 499 гривень.

Довгострокова перспектива

За словами розробників, добудований UNIT.City буде простором, вільним від машин. Альтернативні рішення – перехоплюючі хаби та сервіс U.Go, який обслуговуватиме резидентів парку.

Для бізнесу це буде актуально вдень, для тих, хто буде жити тут – вранці або ввечері. Крім того, ми як прихильники принципів сталого розвитку прагнемо створювати рішення, які сприятимуть розвитку економіки шерингу та охорони навколишнього середовища,

– зауважив керівний партнер інноваційного парку UNIT.City Костянтин Євтушенко.

У блозі Всесвітнього економічного форуму 2019 йшлося про те, що минуле десятиліття – це "декада економіки спільного споживання". За підрахунками аналітиків, у 2013 році частка економіки шерингу в загальному виторгу світових компаній становила лише 5%. Запевняють, що вже до 2025 року цей показник сягатиме 50%.

Сервіс каршерингу U.Go / Фото пресслужби Unit.City

Про компанію

Об'єднання BMW Group – один з головних новаторів в області каршерингу преміумкласу по всьому світу. Компанія запустила власний бренд DriveNow у 2011 році. Нещодавно відбувся ребрендинг, тож сервіс отримав назву ShareNow. Сьогодні він нараховує понад 4 мільйони зареєстрованих користувачів з 14 000 автомобілями у 18 містах.

"BMW та MINI Україна пишаються тим, що ми знайшли сильного партнера UNIT.City в Україні, який поділяє наше бачення і прагнення довести, що преміальний, зручний і безпроблемний досвід каршерингу, що призначений для користувача, може бути економічно вигідним в Україні", – відзначив генеральний директор BMW і MINI Україна Ерік Бернінг.

Він переконаний, що U.Gо – це рішення, яке враховуватиме наявні потреби в мобільності користувачів та допоможе залучити нових клієнтів, які ніколи не замислювалися про придбання власного авто.