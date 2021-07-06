В 2021 году команда Merman Team выиграла грант от всемирно известного художественного фестиваля Burning Man. Среди нескольких тысяч заявок организаторы фестиваля отобрали всего 59, и только одна из них была из Украины.

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Фестиваль Burning Man ежегодно проходит в Неваде, США. Однако в этом году он не состоится из-за пандемии коронавируса, но организаторы дали разрешение на установку объекта в Украине.

Мы ежедневно делаем выбор. Движемся, поддерживаем себя на плаву, иногда идем на дно. Оставаться там или двигаться дальше – исключительно наш выбор. Мы устроены так, что пытаемся плыть, найти берег или новый горизонт,

– так команда Merman Team представляет свою идею.

Merman – это проект-манифест преодоления любых препятствий, который поддерживают средства и усилия Burning Man Project, команды Merman Team и неравнодушных волонтеров. В 2022 году он преодолеет долгий путь, чтобы появиться в пустыне Невады.

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