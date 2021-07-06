У 2021 році команда Merman Team виграла грант від всесвітньо відомого мистецького фестивалю Burning Man. Серед кількох тисяч заявок організатори фестивалю відібрали всього 59, і лише одна з них була з України.

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Фестиваль Burning Man щороку проходить у Неваді, США. Проте цьогоріч він не відбудеться через пандемію коронавірусу, але організатори дали дозвіл на встановлення об'єкту в Україні.

Ми щодня робимо вибір. Рухаємося, підтримуємо себе на плаву, іноді йдемо на дно. Залишатися там або рухатися далі – виключно наш вибір. Ми влаштовані так, що намагаємося плисти, знайти берег або новий горизонт,

– так команда Merman Team представляє свою ідею.

Merman – це проєкт-маніфест подолання будь-яких перешкод, який підтримують кошти та зусилля Burning Man Project, команди Merman Team і небайдужих волонтерів. У 2022 році він здолає довгий шлях, аби з'явитися у пустелі Невади.

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