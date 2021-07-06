В "Винницкой транспортной компании" отмечают, что эти троллейбусы являются комфортными для пассажиров и легкие и безопасные в эксплуатации. Водители довольны транспортными средствами.

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Сейчас троллейбус тестируют. Его планируют поставить на удлиненный маршрут 12-А "Гниванское шоссе – Немировское шоссе", который открыли в прошлом году.

Седьмой третий троллейбус VinLine / Фото фейсбук Сергея Моргунова

Преимущества VinLine:

автономность – может проходить 20 километров;

бесшумность – очень тихий компрессор;

экономичность – потребление электричества меньше на 30-40% (по сравнению с моделью ЗиУ-9).

Кроме того, троллейбус имеет низкопольный кузов и оснащен модернизированными штангами токоприемников.

В последние годы в городе собрали шесть троллейбусов VinLine, два из которых – с автономным ходом. В транспортной компании добавляют, что в течение 2021 должны собрать семь единиц транспортных средств.