В Киеве установили уникальную беседку из пластиковых крышечек: фото

26 мая 2021 , 14:44
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Источник:

Precious Plastic Ukraine

В Киеве установили уникальную беседку, виготовену из переработанного пластика. Ее открыли в столичном ботаническом саду имени Фомина.

Расположена она у ресторана "Марио", возле станции метро "Университет". Проект реализовали при содействии ОБСЕ.

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Подробности об экологическом проекте

Беседка получила название "Диалог". В табличке с описанием говорится, что она демонстрирует развитие культуры диалога и создана по принципу экологического сознания.

Конструкцию оборудовали зарядками на солнечных батареях. Поэтому пока человек там отдыхает, может заряжать свой гаджет, чтобы оставаться на связи.

Авторы проекта рассказали, что в целом воплощение идеи в реальность заняло 5 месяцев. Для этого использовали 150 килограммов пластика (75 тысяч крышечек)

Беседка из переработанных пластиковых крышечек в Киеве / Фото Precious Plastic Ukraine

Precious Plastic Ukraine: что это такое

Источник: UNDP Ukraine

  • Это украинская мастерская Евгения Хлебникова. Precious Plastic Ukraine является продолжением международного проекта голландского инженера Дэйва Хаккинса.
  • Мужчина создал оборудования для дробления пластика и делиться своим опытом со всеми желающими. Precious plastic с английского переводится как "Ценный пластик".
  • Основная цель проекта заключается в том, чтобы показать миру, что пластик – это отнюдь не отходы. А именно ценное сырье, которое можно повторно использовать.
Автор: Ірина Буртик