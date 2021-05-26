Расположена она у ресторана "Марио", возле станции метро "Университет". Проект реализовали при содействии ОБСЕ.

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Подробности об экологическом проекте

Беседка получила название "Диалог". В табличке с описанием говорится, что она демонстрирует развитие культуры диалога и создана по принципу экологического сознания.

Конструкцию оборудовали зарядками на солнечных батареях. Поэтому пока человек там отдыхает, может заряжать свой гаджет, чтобы оставаться на связи.

Авторы проекта рассказали, что в целом воплощение идеи в реальность заняло 5 месяцев. Для этого использовали 150 килограммов пластика (75 тысяч крышечек)

Беседка из переработанных пластиковых крышечек в Киеве / Фото Precious Plastic Ukraine

Precious Plastic Ukraine: что это такое

Источник: UNDP Ukraine