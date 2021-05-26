Розташована вона біля ресторану "Маріо", неподалік станції метро "Університет". Проєкт реалізували за сприяння ОБСЄ.

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Подробиці про екологічний проєкт

Альтанка отримала назву "Діалог". У табличці з описом мовиться про те, що вона демонструє розвиток культури діалогу й створена за принципом екологічної свідомості.

Конструкцію обладнали зарядками на сонячних батареях. Тож поки людина там відпочиває, може заряджати свій ґаджет, аби залишатися на зв'язку.

Автори проєкту розповіли, що загалом втілення ідеї у реальність зайняло 5 місяців. Для цього використали 150 кілограмів пластику (75 тисяч кришечок)

Альтанка з перероблених пластикових кришечок у Києві / Фото Precious Plastic Ukraine

Precious Plastic Ukraine: що це таке

Джерело: UNDP Ukraine