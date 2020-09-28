В Киеве построят аэропорт для дронов: когда он появится
В Киеве намерены построить Quadroport – аэропорт для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до 2025 года.
Отметим, что данный рынок в нашей стране довольно стремительно развивается. Так, до конца года он будет составлять около полмиллиона гривен, сообщает Национальная лига транспортного бизнеса на странице в Facebook.
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Дрон или БПЛАБеспилотный летательный аппарат военного или гражданского назначения, разновидность военного работа. В более широком смысле – мобильный, автономный аппарат, запрограммированный на выполнение каких-то задач, например: автономные системы, созданные для полета, разработанные для выполнения миссий, потенциально опасных для человека.
Quadroport / Тарас Трояк
Как родилась идея?
Разработчики проекта отмечают, что идея создания Quadroport мотивирована сверхвысоким спросом на дроны. Более того, с каждым годом популярность БПЛА динамично повышается. В то же время для данных аппаратов необходимо отдельное обслуживание: соответствующая локация для приземления и места для подзарядки аккумуляторов дронов.
У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА. Это довольно амбициозный проект, – отмечает председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк.
Quadroport / Тарас Трояк
Территория Quadroport
Аэропорт планируют разделить на четыре зоны с помещениями. Общая площадь должна составить около 73 750 квадратных метров. Услуги будут предоставляться исключительно тем, кто пожелает вступить в клуб и оформить членство, пишет gloss.ua.
На территории Quadroport будет размещаться:
- вертолетная площадка;
- взлетно-посадочные полосы для дронов;
- трассы для гонки беспилотников;
- технический отдел для обслуживания клиентов;
- трибуны для посетителей и фудкорты;
- зоны для отдыха и активных развлечений;
- пункт оказания первой медициной помощи;
- арена для битвы роботов
- специальный защитный тоннель, который обеспечит безопасность зрителей.
Где построят дронопорт?
Детали проекта Quadroport пока не разглашаются. Разработчики уже создают соответствующий инвестиционный план, чтобы взять в аренду участок в 10 км от центра Киева.