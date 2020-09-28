В Києві побудують аеропорт для дронів: коли він з'явиться
В Києві мають намір побудувати Quadroport – аеропорт для безпілотних літальних апаратів (БПЛА) до 2025 року.
Відзначимо, що даний ринок в нашій країні доволі стрімко розвивається. Так, до кінця року він складатиме близько пів мільйона гривень, повідомляє Національна ліга транспортного бізнесу на сторінці в Facebook.
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Дрон або БПЛАБезпілотний літальний апарат військового чи цивільного призначення, різновид військового робота. В ширшому сенсі – мобільний, автономний апарат, запрограмований на виконання якихось завдань, наприклад: автономні системи, створені для польоту, розроблені для виконання місій, потенційно небезпечних для людини.
Quadroport / Тарас Трояк
Як народилася ідея?
Розробники проєкту зазначають, що ідея створення Quadroport вмотивована надвисоким попитом на дрони. Ба більше, з кожним роком популярність БПЛА динамічно підвищується. Водночас для даних апаратів необхідне окреме обслуговування: відповідна локація для приземлення та місця для підзарядки акумуляторів дронів.
У нас є проєкт Quadroport, який ми хочемо побудувати в Києві. Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА. Це доволі амбітний проєкт, – відзначає голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк.
Quadroport / Тарас Трояк
Територія Quadroport
Аеропорт планують поділити на чотири зони з приміщеннями. Загальна площа повинна скласти близько 73 750 квадратних метрів. Послуги будуть надаватися виключно тим, хто побажає вступити в клуб і оформити членство, пише gloss.ua.
На території Quadroport буде розміщено:
- вертолітний майданчик;
- злітно-посадкові смуги для дронів;
- траси для перегонів безпілотників;
- технічний відділ для обслуговування клієнтів;
- трибуни для відвідувачів та фудкорти;
- зони для відпочинку та активних розваг;
- пункт надання першої медициною допомоги;
- арена для битви роботів;
- спеціальний захисний тунель, що забезпечить безпеку глядачів.
Де побудують дронопорт?
Деталі проєкту Quadroport поки не розголошуються. Розробники вже створюють відповідний інвестиційний план, аби взяти в оренду ділянку в 10 км від центру Києва.