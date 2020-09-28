В Києві мають намір побудувати Quadroport – аеропорт для безпілотних літальних апаратів (БПЛА) до 2025 року.

Відзначимо, що даний ринок в нашій країні доволі стрімко розвивається. Так, до кінця року він складатиме близько пів мільйона гривень, повідомляє Національна ліга транспортного бізнесу на сторінці в Facebook.

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Дрон або БПЛА Безпілотний літальний апарат військового чи цивільного призначення, різновид військового робота. В ширшому сенсі – мобільний, автономний апарат, запрограмований на виконання якихось завдань, наприклад: автономні системи, створені для польоту, розроблені для виконання місій, потенційно небезпечних для людини.

Quadroport / Тарас Трояк

Як народилася ідея?

Розробники проєкту зазначають, що ідея створення Quadroport вмотивована надвисоким попитом на дрони. Ба більше, з кожним роком популярність БПЛА динамічно підвищується. Водночас для даних апаратів необхідне окреме обслуговування: відповідна локація для приземлення та місця для підзарядки акумуляторів дронів.

У нас є проєкт Quadroport, який ми хочемо побудувати в Києві. Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА. Це доволі амбітний проєкт, – відзначає голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк.

Quadroport / Тарас Трояк

Територія Quadroport

Аеропорт планують поділити на чотири зони з приміщеннями. Загальна площа повинна скласти близько 73 750 квадратних метрів. Послуги будуть надаватися виключно тим, хто побажає вступити в клуб і оформити членство, пише gloss.ua.

На території Quadroport буде розміщено:

вертолітний майданчик;

злітно-посадкові смуги для дронів;

траси для перегонів безпілотників;

технічний відділ для обслуговування клієнтів;

трибуни для відвідувачів та фудкорти;

зони для відпочинку та активних розваг;

пункт надання першої медициною допомоги;

арена для битви роботів;

спеціальний захисний тунель, що забезпечить безпеку глядачів.

Де побудують дронопорт?

Деталі проєкту Quadroport поки не розголошуються. Розробники вже створюють відповідний інвестиційний план, аби взяти в оренду ділянку в 10 км від центру Києва.

Додамо, за прогнозами фахівців ринок безпілотних літальних апаратів в Україні в поточному році досягне 500 мільйонів гривень, а у 2021 році – складе понад 1 мільярд гривень.