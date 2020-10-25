Две девушки из Киева организовали сортировку отходов и привлекли к инициативе соседей многоквартирного дома на Печерске. Они обустроили специальную коморку, куда все жители могут принести мусор.

Ольга Дубенская – председатель ОСМД многоэтажки на более чем 200 квартир на Печерске в Киеве. Вместе с соседкой она начала сортировку вторсырья. Девушки отмечают, что сначала жители не понимали, как правильно сортировать, поэтому им приходилось досортировывать все собственноручно, рассказывает ШоТам.

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Впоследствии девушки написали простые и доступные правила сортировки на стенах каморки – и все заработало. Отмечается, все, что необходимо сделать – помыть, высушить, сжать. Теперь отходы сортирует почти весь дом.

Раз в полтора месяца заказывают вывоз вторсырья. В среднем девушки получают за это 600-700 грн. Этими средствами они покрывают вывоз общего мусора дома.

Если смогут договориться 80 процентов домов в Украине – будем иметь свою Швейцарию здесь, – уверяет Ольга Дубенская.