В Киеве на Позняках кинотеатр новой сети Miromax открыл зал Onyx с новейшей LED-технологией от Samsung. Она позволяет выводить изображение непосредственно на экран, без применения проектора.

Ранее кинотеатры на основе Samsung Onyx открывались только в США, Китае и Германии. Так, Miromax станет первым объектом не только в Украине, но и в Восточной Европе. Кинотеатр будущего будет приветствовать первых посетителей с 16 декабря в ТРЦ "Аладдин". Об этом сообщается на сайте Samsung.

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Чем уникален кинотеатр?

Суть новой разработки Samsung Onyx заключается в том, что фильм выводится не с помощью проектора, а изображается непосредственно на LED-экране. В результате зритель получает высочайшее качество, четкость и яркость картинки. Кроме того, Samsung Onyx – это максимальная автоматизация обслуживания, современный дизайн и дополнительные залы.

Основные преимущества новой технологии:

насыщенные черные цвета для лучшего изображения деталей фильма;

поддержка HDR, что обеспечивает высокую яркость изображения

точность воспроизведения цвета для широкого диапазона оттенков даже при пиковой яркости

однородность контента и равномерное отображение всех деталей.

Кроме новой кинотехнологии, мы представляем и новые стандарты обслуживания. В то же время цены на билеты планируем держать в привычных для постоянных зрителей пределах – от 80 до 200 гривен,

– отмечает руководитель кинотеатра Miromax Анатолий Базильчук.

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