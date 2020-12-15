Первый в Восточной Европе: в Киеве открыли кинотеатр с новейшей технологией экрана
В Киеве на Позняках кинотеатр новой сети Miromax открыл зал Onyx с новейшей LED-технологией от Samsung. Она позволяет выводить изображение непосредственно на экран, без применения проектора.
Ранее кинотеатры на основе Samsung Onyx открывались только в США, Китае и Германии. Так, Miromax станет первым объектом не только в Украине, но и в Восточной Европе. Кинотеатр будущего будет приветствовать первых посетителей с 16 декабря в ТРЦ "Аладдин". Об этом сообщается на сайте Samsung.
Читайте также: VR-терапия снижает страх публичных выступлений: исследование
Чем уникален кинотеатр?
Суть новой разработки Samsung Onyx заключается в том, что фильм выводится не с помощью проектора, а изображается непосредственно на LED-экране. В результате зритель получает высочайшее качество, четкость и яркость картинки. Кроме того, Samsung Onyx – это максимальная автоматизация обслуживания, современный дизайн и дополнительные залы.
Основные преимущества новой технологии:
- насыщенные черные цвета для лучшего изображения деталей фильма;
- поддержка HDR, что обеспечивает высокую яркость изображения
- точность воспроизведения цвета для широкого диапазона оттенков даже при пиковой яркости
- однородность контента и равномерное отображение всех деталей.
Кроме новой кинотехнологии, мы представляем и новые стандарты обслуживания. В то же время цены на билеты планируем держать в привычных для постоянных зрителей пределах – от 80 до 200 гривен,
– отмечает руководитель кинотеатра Miromax Анатолий Базильчук.
Не пропустите: Украинский школьник создал разумную маску: как выглядит, что умеет – фото, видео
Поделиться новостью
-
Дмитрий Осыка: о людях, корпкультуре, технологиях, never stop learning и пути цифровизации ДТЭК27 ноября , 20:28
-
"Крепость на плаву": какой будет роскошная яхта за четверть миллиарда долларов – фото проекта14 декабря , 08:57
-
Украинская компания производит газ и удобрения из отходов: как это работает – фото, видео12 декабря , 09:09