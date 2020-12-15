Перший у Східній Європі: у Києві відкрили кінотеатр із новітньою технологією екрану
У Києві на Позняках кінотеатр нової мережі Miromax відкрив зал Onyx з новітньою LED-технологією від Samsung. Вона дозволяє виводити зображення безпосередньо на екран, без застосування проєкторів.
Раніше кінотеатри на основі Samsung Onyx відкривалися лише у США, Китаї та Німеччині. Так, Miromax стане першим об’єктом не лише в Україні, а й у Східній Європі. Кінотеатр майбутнього вітатиме перших відвідувачів з 16 грудня у ТРЦ "Аладдін". Про це повідомляють на сайті Samsung.
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Чим унікальний кінотеатр?
Суть новітньої розробки Samsung Onyx полягає в тому, що фільм виводиться не за допомогою проєктора, а зображується безпосередньо на LED-екрані. Внаслідок цього глядач отримує найвищу якість, чіткість та яскравість картинки. Крім того, Samsung Onyx – це максимальна автоматизація обслуговування, надсучасний дизайн та додаткові зали.
Основні переваги новітньої технології:
- насичені чорні кольори для кращого зображення деталей фільму;
- підтримка HDR, що забезпечує високу яскравість зображення;
- точність відтворення кольору для широкого діапазону відтінків навіть при піковій яскравості;
- однорідність контенту і рівномірне відображення усіх деталей.
Окрім нової кінотехнології, ми презентуємо й нові стандарти обслуговування. Водночас ціну на квитки плануємо тримати у звичних для постійних глядачів межах – від 80 до 200 гривень,
– відзначає керівник кінотеатру Miromax Анатолій Базильчук.
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