В Киеве продолжают внедрять меры, направленные на усиление освещения города. Так, следующей локацией стал Подольско-Воскресенский мост.

В общем с 2017 года в Киеве заменили почти 35 000 старых уличных светильников на новые и современные. В этом году новое освещение удалось установить на 23 проспектах, улицах, в парках и скверах. До конца 2020 года LED-светильники завершат устанавливать еще на 17 улицах города, сообщает КГГА.

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Почему это важно?

Подчеркивают, что модернизация уличного освещения позволяет экономить бюджетные средства на оплате за электроэнергию. Кроме того, это делает столичные улицы и объекты более безопасными для водителей и пешеходов.