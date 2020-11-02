У Києві продовжують впроваджувати заходи, спрямовані на посилення освітлення міста. Так, наступною локацією став Подільсько-Воскресенський міст.

Загалом з 2017 року у Києві замінили майже 35 000 старих вуличних світильників на нові та сучасні. Цього року нове освітлення вдалося встановити на 23 проспектах, вулицях, у парках та скверах. До кінця 2020 року LED-світильники завершать встановлювати ще на 17 вулицях міста, повідомляє КМДА.

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Чому це важливо?

Підкреслюють, що модернізація вуличного освітлення дозволяє економити бюджетні кошти на сплаті за електроенергію. Крім того, це робить столичні вулиці та об’єкти більш безпечними для водіїв та пішоходів.