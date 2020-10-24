В Дубае, столице Объединенных Арабских Эмиратов, появился фонтан площадью более 7 000 квадратных метров. Его внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире.

Подробности о фонтане

В нем установлено 3 000 светодиодных ламп и 7 500 форсунок. 128 из них позволяют запускать струю воды на рекордные 105 метров, сообщает Guinness World Records.

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Остальные создают струи высотой 58 метров. Еще часть форсунок используют для образования тумана над фонтаном. Его создали на известном искусственном острове Палм Джумейра в Дубае.

Справка. Форсунка – это устройство с одним или несколькими отверстиями. Оно распыляет жидкость, которая поступает в него под давлением.

Как выглядит рекордсмен

Фонтан, который получил название The Palm Fountain, будет открытым с утра до полуночи. Каждые пол часа там будут запускать музыкальное 3-минутное шоу со светодиодами.

Крупнейший в мире фонтане открыть в ОАЭ: видео The pointe Palm

Фонтан расположен на небольшом островке в Объединенных Арабских Эмиратах. За его торжественным открытием 22 октября следил весь мир – организаторы вели онлайн-трансляцию действа.

Кроме этого, в этот день провели фестиваль с конкурсами, выступлениями групп, развлекательно-танцевальными шоу. В конце мероприятия в небо запустили огромный салют.