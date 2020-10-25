Дві дівчини з Києва організували сортування відходів та залучили до ініціативи сусідів багатоквартирного будинку на Печерську. Вони облаштували спеціальну комірку, куди усі мешканці можуть принести сміття для вторинної переробки.

Ольга Дубенська – голова ОСББ багатоповерхівки на понад 200 квартир на Печерську в Києві. Разом із сусідкою вона започаткувала сортування вторсировини. Дівчата відзначають, що спочатку мешканці не розуміли, як правильно сортувати, тож їм доводилося досортовувати все власноруч, розповідає ШоТам.

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Згодом дівчата написали прості та доступні правила сортування на стінах комірчини – і все запрацювало. Зазначається, все, що необхідно зробити – помити, висушити, стиснути. Тепер відходи сортує майже увесь будинок.

Раз на півтора місяці замовляють вивезення вторсировини. В середньому дівчата отримують за це 600-700 грн. Цими коштами вони покривають вивезення загального сміття будинку.

Якщо зможуть домовитись 80 відсотків будинків в Україні – матимемо свою Швейцарію тут, – запевняє Ольга Дубенська.