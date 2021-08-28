Транспортные средства ВМС вышли из Канева, а на пути в город их встретил катер "Кузьмич" проекта 376 (тип "Ярославец"). Гости прибыли в Черкасский речной порт.

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Детали визита

В мероприятии приняли участие воспитанники Черкасского клуба юных моряков. Они получили возможность ознакомиться с:

малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск", "Никополь" и "Костополь";

десантным катером "Сватово";

лодкой типа Willard.

Катеры ВМС посетили Черкассы / Фото фейсбук Вячеслава Пидгурского

Будущие защитники имели возможность получить максимум полезной информации о непосредственной службе в рядах национального флота. Юные моряки находились за штурвалом учебного теплохода Кузьмич и приняли участие в переходе отрезка пути Канев – Черкассы в составе дивизиона. Впоследствии они ознакомились с боевыми катерами, а также – вышли в водохранилище на скоростных катерах Willard и Гюрза-М.