Транспортні засоби ВМС вийшли з Канева, а на шляху до міста їх зустрів катер "Кузьмич" проєкту 376 (тип "Ярославець"). Гості прибули до Черкаського річкового порту.

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Деталі візиту

У заході взяли участь вихованці Черкаського клубу юних моряків. Вони отримали можливість ознайомитись з:

малими броньованими артилерійськими катерами "Бердянськ", "Нікополь" та "Костопіль";

десантним катером "Сватове";

човном типу Willard.

Катери ВМС завітали до Черкас / Фото фейсбук В'ячеслава Підгурського

Майбутні захисники мали змогу отримати максимум корисної інформації про безпосередню службу у лавах національного флоту. Юні моряки перебували за штурвалом навчального теплохода Кузьмич та взяли участь у переході відрізку шляху Канів – Черкаси в складі дивізіону. Згодом вони ознайомилися з сучасними бойовими катерами, а також – вийшли у водосховище на швидкісних катерах Willard і Гюрза-М.