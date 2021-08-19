Бесспорно, боевые роботы не смогут двигаться по центру города. Однако все желающие смогут рассмотреть их на буксировочных прицепах.

Примечательно ВСУ передали партию отремонтированных боевых машин БМП-2

Какую технику можно увидеть

  • "Миротворец" – это уникальная четырехосная платформа производства "КПП "Синергия", представленная в рамках Международного оборонного инвестиционного форума. Она оснащена боевым модулем "Амулет" с ПТРК "Стугна" производства КБ "Луч".

"Мыслывець" производства "Синергия" / Фото "Синергия"

  • Ironclad и Camel – беспилотная и роботизированная системы соответственно. Машины разработаны компанией Roboneers.

Camel производства Roboneers / Фото Roboneers

  • РСВК-М "Мыслывець" – роботизированная система производства КБ Robotics.

РСВК-М "Мыслывець" производства КБ Robotics / Фото КБ Robotics