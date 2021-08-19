Бесспорно, боевые роботы не смогут двигаться по центру города. Однако все желающие смогут рассмотреть их на буксировочных прицепах.
Примечательно ВСУ передали партию отремонтированных боевых машин БМП-2
Какую технику можно увидеть
- "Миротворец" – это уникальная четырехосная платформа производства "КПП "Синергия", представленная в рамках Международного оборонного инвестиционного форума. Она оснащена боевым модулем "Амулет" с ПТРК "Стугна" производства КБ "Луч".
"Мыслывець" производства "Синергия" / Фото "Синергия"
- Ironclad и Camel – беспилотная и роботизированная системы соответственно. Машины разработаны компанией Roboneers.
Camel производства Roboneers / Фото Roboneers
- РСВК-М "Мыслывець" – роботизированная система производства КБ Robotics.
РСВК-М "Мыслывець" производства КБ Robotics / Фото КБ Robotics