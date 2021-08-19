Бесспорно, боевые роботы не смогут двигаться по центру города. Однако все желающие смогут рассмотреть их на буксировочных прицепах.

Примечательно ВСУ передали партию отремонтированных боевых машин БМП-2

Какую технику можно увидеть

"Миротворец" – это уникальная четырехосная платформа производства "КПП "Синергия", представленная в рамках Международного оборонного инвестиционного форума. Она оснащена боевым модулем "Амулет" с ПТРК "Стугна" производства КБ "Луч".

"Мыслывець" производства "Синергия" / Фото "Синергия"

Ironclad и Camel – беспилотная и роботизированная системы соответственно. Машины разработаны компанией Roboneers.

Camel производства Roboneers / Фото Roboneers

РСВК-М "Мыслывець" – роботизированная система производства КБ Robotics.

РСВК-М "Мыслывець" производства КБ Robotics / Фото КБ Robotics

Вся техника прошла сравнительные испытания на полигоне "Десна" при участии министра обороны Украины Андрея Тарана. Отмечается, что вскоре Минобороны объявит открытый конкурс среди производителей, победитель которого получит заказ.