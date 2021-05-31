Канадские ученые разработали экзоскелет, который экономит энергию

Исследователи Университета Куинс (Кингстон, Канада) разработали экзоскелет, благодаря которому можно дольше ходить пешком. Кроме того, он позволяет пользователю тратить меньше энергии.

Специалисты разработали технологию, благодаря которой снижаются общие метаболические затраты при ходьбе. Более того, устройство способно накапливать энергию и превращать ее в электричество. Впоследствии ее можно использовать для питания системы управления экзоскелета.

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Почему это важно

По словам ученых, экзоскелет – полезная разработка для сотрудников, которые большую часть рабочего времени находятся на ногах: официантов, поваров, продавцов-консультантов и других. Устройство также понадобится людям, которые путешествуют на дальние дистанции. Так, благодаря новейшей технологии они смогут преодолевать большие расстояния. Отмечают, что с помощью экзоскелета пользователь сможет зарядить телефон или GPS-навигатор. Вес экзоскелета составляет около 500 граммов.

Экзоскелет, который экономит энергию: смотрите видео