Фахівці розробили технологію, завдяки якій знижуються загальні метаболічні витрати при ходьбі. Ба більше, пристрій здатний накопичувати енергію і перетворювати її в електрику. Згодом її можна використовувати для живлення системи управління екзоскелета.

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Чому це важливо

За словами вчених, екзоскелет – корисна розробка для працівників, які більшу частину робочого часу перебувають на ногах: офіціантів, кухарів, продавців-консультантів та інших. Пристрій також знадобиться людям, які подорожують на далекі дистанції. Так, завдяки новітній технології вони зможуть долати більші відстані. Відзначають, що за допомогою екзоскелета користувач зможе зарядити телефон або GPS-навігатор. Вага екзоскелета становить близько 500 грамів.

Екзоскелет, який заощаджує енергію: дивіться відео