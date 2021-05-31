Над исследованием работали специалисты Манчестерского университета и компания Nationwide Engineering. В зависимости от размера будущих проектов экономию для клиентов оценивают в 10 – 20%.

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Разработчики уже реализуют первый проект – впервые в мире они залили пол с графена при строительстве спортивного зала в британском городе Эймсбери.

Мы очень рады разработать и использовать этот революционный бетон с графеном в реальном проекте,

– сказал Алекс Макдермотт, директор Nationwide Engineering.

"Вместе с нашими партнерами из Центра инноваций в Манчестерском университете и инженерами-конструкторами HBPW Consulting мы стремительно развиваем наши знания", – добавил он.



Британцы уже залили пол с графена / Фото Манчестерского университета

Как надеются в Nationwide Engineering, новый материал должен предоставить полу повышенную прочность, долговечность и устойчивость к коррозии.

Графен – это один из самых легких и прочных материалов. Он на 30% прочнее чем бетон, одновременно имеет меньший углеродный след.

Хотя его производство дороже, мировые выбросы углерода удастся сократить примерно на 2%, если на такую ​​технологию будет спрос.

Почему это важно

Стоит заметить, что производство цемента для бетона в строительной отрасли – одна из основных причин глобальных выбросов углекислого газа.

Для сравнения: если бы бетон был страной, он был бы третьим по величине источником выбросов в мире после Китая и США. Говорится о производстве около 8% мировых выбросов.

В Манчестерском университете отметили, что спортзал фактически станет "живой лабораторией". Ведь ученые будут анализировать, как меняется материал при усиленной эксплуатации.