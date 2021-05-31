Специалисты разработали технологию, благодаря которой снижаются общие метаболические затраты при ходьбе. Более того, устройство способно накапливать энергию и превращать ее в электричество. Впоследствии ее можно использовать для питания системы управления экзоскелета.

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Почему это важно

По словам ученых, экзоскелет – полезная разработка для сотрудников, которые большую часть рабочего времени находятся на ногах: официантов, поваров, продавцов-консультантов и других. Устройство также понадобится людям, которые путешествуют на дальние дистанции. Так, благодаря новейшей технологии они смогут преодолевать большие расстояния. Отмечают, что с помощью экзоскелета пользователь сможет зарядить телефон или GPS-навигатор. Вес экзоскелета составляет около 500 граммов.

Экзоскелет, который экономит энергию: смотрите видео