Канада откажется от одноразового пластика до 2021 года
Ежегодно Канада выбрасывает более 3 миллионов тонн пластиковых отходов. Конечно, это немалое влияние на текущую экологическую ситуацию и будущее планеты. Именно поэтому канадские власти запретят использование одноразовых пластиковых изделий уже к концу 2021 года.
Отмечается, что запретить планируют: пластиковые пакеты, палочки для размешивания напитков, соломинки, одноразовые столовые приборы и прочее. Более того, к 2030 году Канада намерена достичь нулевого уровня пластиковых отходов, сообщает CNN.
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По данным правительства, из 3 миллионов тонн пластиковых отходов, которые канадцы выбрасывают ежегодно, только 9 процентов идет на переработку.
Загрязнение пластмассой грозит нашей окружающей среде. Пластик наполняет наши реки, озера и особенно океаны, душит животных, которые там живут. Канадцы видят влияние загрязнения от побережья к побережью, – заявил министр окружающей среды Канады Джонатан Уилкинсон.
Отмечают, что запрет не будет распространяться на средства индивидуальной защиты. Однако правительство наблюдает и контролирует загрязнение окружающей среды из-за использования защитных средств.
Мы также изучаем решение по переработке средств индивидуальной защиты там, где это безопасно, и добавляем опции, позволяющие сделать некоторые средства индивидуальной защиты такими, что разлагаются, – объяснил Уилкинсон.
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