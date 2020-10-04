Исследователи создали материал, который близок к полипропилену, но разлагается за 6-12 месяцев и является экологически чистым. Материал планируют применять для изготовления экологичных одноразовых упаковок и предметов.

Bioeconomy International – инициатива, которую запустило Федеральное Министерство образования и научных исследований (BMBF) совместно с Институтом производственных систем и технологий проектирования Общества Фраунгофера (Fraunhofer IPK), кафедрой технологии биопроцессов Берлинского технического университета и учеными из Малайзии, Колумбии и США, рассказывает Naked Science.

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Ученым удалось найти способ получения полимеров без использования минеральных, рапсового и пальмового масел, которые очень пагубно влияют на экологию.

Как создавали материал?

PHB – пластичный полигидроксибутират, который ученые создали из промышленных отходов.

Мы превратили биогенные вещества в сложные полиэфиры, которые можно будет использовать в технических целях, – рассказал Кристоф Хайн, руководитель отдела Технологий микропроизводства Fraunhofer IPK.

Биокатализаторами выступают генетически модифицированные микроорганизмы: они синтезируют, перерабатывают материал и откладывают его в клетках для хранения энергии.

Биополимер PHB ученые смешали с химическими препаратами. Далее – этапы очистки и оптимизации. В итоге исследователи получили материал, несколько напоминающий полипропилен и удовлетворяющий требования к пластмассам инженерно-технического назначения. Исследователи отмечают, что процесс занял много времени, так как полимер долго затвердевал.

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Почему это полезно?

Ключевой аргумент в пользу разработки – это экологичность. Вместо продуктов нефтепереработки в производстве использовали "зеленые" альтернативы. Так, продукты из нового пластика можно будет перерабатывать экологически чистым способом. Материал не требуется помещать в промышленные установки, так как он будет разлагаться за шесть-двенадцать месяцев.

Новый материал намерены применять в производстве одноразовых упаковок и предметов быта. Разработчики убеждены, что PHB также подойдет для изготовления высококачественных пластиковых компонентов для применения в разных технических сферах.

Очевидно, что такая продукция должна соответствовать определенным стандартам качества, — говорят ученые.

Сейчас главной задачей исследователей является оптимизация процесса рекристаллизации РНВ. Это необходимо для того, чтобы соответствовать промышленным требованиям ко времени обработки материала.