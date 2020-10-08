Щороку Канада викидає понад 3 мільйони тонн пластикових відходів. Звичайно, це неабиякий вплив на поточну екологічну ситуацію та майбутнє планети. Саме тому канадська влада заборонить використання одноразових пластикових виробів вже до кінця 2021 року.

Зазначається, що заборонити планують: пластикові пакети, палички для розмішування напоїв, соломинки, одноразові столові прилади та інше. Ба більше, до 2030 року Канада має намір досягти нульового рівня пластикових відходів, повідомляє CNN.

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За даними уряду, з 3 мільйонів тонн пластикових відходів, які канадці викидають щороку, лише 9 відсотків йде на переробку.

Забруднення пластмасою загрожує нашому довкіллю. Пластик наповнює наші річки, озера та особливо океани, душить тварин, які там живуть. Канадці бачать вплив забруднення від узбережжя до узбережжя, – заявив міністр навколишнього середовища Канади Джонатан Уілкінсон.

Міністр також вважає, що весь одноразовий пластик має три спільні характеристики: він шкідливий для навколишнього середовища, його важко або дорого переробляти, а також – існують доступні альтернативи.

Зазначають, що заборона не розповсюджуватиметься на засоби індивідуального захисту. Проте уряд спостерігає та тримає під контролем забруднення навколишнього середовища через використання захисних засобів.

Ми також вивчаємо рішення з переробки засобів індивідуального захисту там, де це безпечно, і додаємо опції, що дозволяють зробити деякі засоби індивідуального захисту такими, що розкладаються, — пояснив Вілкінсон.

Нагадаємо, вперше про наміри Канади відмовитися від одноразового пластику стало відомо минулого року. Про це розповів прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.