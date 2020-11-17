Канадские ученые разработали устройство, помогающее быстрее трезветь: фото, что известно
Ученые из Университета сети здоровья Торонто представили устройство ClearMate, которое помогает быстрее "протрезветь". Разработка ускоряет естественный процесс очищения организма от алкоголя через дыхание – конструкция напоминает аппарат ИВЛ.
Обычно в выводе алкоголя из крови активно участвует печень. Это требует определенного времени, а ускорить этот процесс искусственно – невозможно. Однако дыхание играет не последнюю роль: когда насыщенная алкоголем кровь достигает легких, она смешивается со свежим кислородом и освобождается вместе с выдохом, пишет scientific reports.
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Специалисты предупреждают, что во время ускоренного дыхания человек теряет много углекислого газа и может даже потерять сознание. При проектировании ClearMate исследователю и автору разработки Джозефу Фишеру удалось решить эту проблему, прокачивая через легкие смесь кислорода с углекислым газом. Процедуры проводились после утверждения протоколов советом по этике исследований в University Health Network.
Как это работает?
Устройство представляет собой маску, которая подсоединяется к насосу. Система вызывает учащенное дыхание, однако не позволяет человеку потерять сознание, насыщая его смесью кислорода и углекислого газа.
Для тестирования аппарата автор разработки Джозеф Фишер вместе с командой привлекли пять здоровых мужчин. Участники эксперимента выпивали коктейль из 250 миллилитров водки 80 прочности и 0,5 литра воды. Исследователи разделили участников на две группы: одни трезвели самостоятельно, других – подсоединяли к аппарату. В течение двух дней специалисты фиксировали уровень алкоголя в крови.
Соавтор исследования Оливия Собжик демонстрирует работу ClearMate / Фото University Health Network
Метод настолько прост и очевиден, что никто даже не обращал на него внимания и не пытался раскрыть его потенциал. Он в течение длительного времени лежал прямо на поверхности. Я не знаю, как еще это описать,
– говорит автор изобретения ClearMate Джозеф Фишер.
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