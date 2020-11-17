Ученые из Университета сети здоровья Торонто представили устройство ClearMate, которое помогает быстрее "протрезветь". Разработка ускоряет естественный процесс очищения организма от алкоголя через дыхание – конструкция напоминает аппарат ИВЛ.

Обычно в выводе алкоголя из крови активно участвует печень. Это требует определенного времени, а ускорить этот процесс искусственно – невозможно. Однако дыхание играет не последнюю роль: когда насыщенная алкоголем кровь достигает легких, она смешивается со свежим кислородом и освобождается вместе с выдохом, пишет scientific reports.

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Специалисты предупреждают, что во время ускоренного дыхания человек теряет много углекислого газа и может даже потерять сознание. При проектировании ClearMate исследователю и автору разработки Джозефу Фишеру удалось решить эту проблему, прокачивая через легкие смесь кислорода с углекислым газом. Процедуры проводились после утверждения протоколов советом по этике исследований в University Health Network.

Исследователи убеждены, что устройство будет полезным при оказании неотложной медицинской помощи пациентам с острыми формами алкогольных отравлений. Отмечается, что чем больше алкоголя в крови пациента, тем лучше аппарат справится с заданием. Гипотетически, если госпитализированный пациент находится без сознания – трубку аппарата можно поместить непосредственно в легкие.

Как это работает?

Устройство представляет собой маску, которая подсоединяется к насосу. Система вызывает учащенное дыхание, однако не позволяет человеку потерять сознание, насыщая его смесью кислорода и углекислого газа.

Для тестирования аппарата автор разработки Джозеф Фишер вместе с командой привлекли пять здоровых мужчин. Участники эксперимента выпивали коктейль из 250 миллилитров водки 80 прочности и 0,5 литра воды. Исследователи разделили участников на две группы: одни трезвели самостоятельно, других – подсоединяли к аппарату. В течение двух дней специалисты фиксировали уровень алкоголя в крови.

Соавтор исследования Оливия Собжик демонстрирует работу ClearMate / Фото University Health Network

Исследование установило, что использование устройства в течение 30 минут позволяет протрезветь в три раза быстрее по сравнению с естественным способом.

Метод настолько прост и очевиден, что никто даже не обращал на него внимания и не пытался раскрыть его потенциал. Он в течение длительного времени лежал прямо на поверхности. Я не знаю, как еще это описать,

– говорит автор изобретения ClearMate Джозеф Фишер.