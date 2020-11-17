Канадські вчені розробили пристрій, який допомагає швидше тверезіти: фото, що відомо
Вчені з Університету мережі здоров'я Торонто представили пристрій ClearMate, який допомагає швидше "протверезіти". Розробка прискорює природний процес очищення організму від алкоголю через дихання – конструкція нагадує апарат ШВЛ.
Зазвичай у виведенні алкоголю з крові найактивнішу участь бере печінка. Це потребує певного часу, а пришвидшити цей процес штучно – неможливо. Однак дихання відіграє не останню роль: коли насичена алкоголем кров досягає легенів, вона змішується зі свіжим киснем і вивільнюється разом з видихом, пише scientific reports.
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Фахівці попереджають, що під час прискореного дихання людина втрачає багато вуглекислого газу та може навіть втратити свідомість. При проєктуванні ClearMate досліднику й автору розробки Джозефу Фішеру вдалося вирішити цю проблему, прокачуючи через легені суміш кисню з вуглекислим газом. Процедури проводилися після затвердження протоколів радою з етики досліджень в University Health Network.
Як це працює?
Пристрій являє собою маску, яка під'єднується до насоса. Система викликає прискорене дихання, проте не дозволяє людині втратити свідомість, насичуючи її сумішшю кисню і вуглекислого газу.
Для тестування апарату автор розробки Джозеф Фішер разом з командою залучили п'ять здорових чоловіків. Учасники експерименту випивали коктейль з 250 мілілітрів горілки 80 міцності та 0,5 літра води. Дослідники поділили учасників на дві групи: одні тверезіли самостійно, інших – під'єднували до апарата. Протягом двох днів фахівці фіксували рівень алкоголю в крові.
Співавтор дослідження Олівія Собжік демонструє роботу ClearMate / Фото University Health Network
Метод настільки простий та очевидний, що ніхто навіть не звертав на нього уваги й не намагався розкрити його потенціал. Він протягом тривалого часу лежав просто на поверхні. Я не знаю, як ще це описати,
– говорить автор винаходу ClearMate Джозеф Фішер.
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