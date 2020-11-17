Вчені з Університету мережі здоров'я Торонто представили пристрій ClearMate, який допомагає швидше "протверезіти". Розробка прискорює природний процес очищення організму від алкоголю через дихання – конструкція нагадує апарат ШВЛ.

Зазвичай у виведенні алкоголю з крові найактивнішу участь бере печінка. Це потребує певного часу, а пришвидшити цей процес штучно – неможливо. Однак дихання відіграє не останню роль: коли насичена алкоголем кров досягає легенів, вона змішується зі свіжим киснем і вивільнюється разом з видихом, пише scientific reports.

Фахівці попереджають, що під час прискореного дихання людина втрачає багато вуглекислого газу та може навіть втратити свідомість. При проєктуванні ClearMate досліднику й автору розробки Джозефу Фішеру вдалося вирішити цю проблему, прокачуючи через легені суміш кисню з вуглекислим газом. Процедури проводилися після затвердження протоколів радою з етики досліджень в University Health Network.

Дослідники переконані, що пристрій буде корисним при наданні невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострими формами алкогольних отруєнь. Зазначається, що чим більше алкоголю в крові пацієнта, тим краще апарат впорається із завданням. Гіпотетично, якщо шпиталізований пацієнт перебуває без свідомості – трубку апарата можна помістити безпосередньо в легені.

Як це працює?

Пристрій являє собою маску, яка під'єднується до насоса. Система викликає прискорене дихання, проте не дозволяє людині втратити свідомість, насичуючи її сумішшю кисню і вуглекислого газу.

Для тестування апарату автор розробки Джозеф Фішер разом з командою залучили п'ять здорових чоловіків. Учасники експерименту випивали коктейль з 250 мілілітрів горілки 80 міцності та 0,5 літра води. Дослідники поділили учасників на дві групи: одні тверезіли самостійно, інших – під'єднували до апарата. Протягом двох днів фахівці фіксували рівень алкоголю в крові.

Співавтор дослідження Олівія Собжік демонструє роботу ClearMate / Фото University Health Network

Дослідження встановило, що використання пристрою протягом 30 хвилин дозволяє протверезіти в три рази швидше у порівнянні з природним способом.

Метод настільки простий та очевидний, що ніхто навіть не звертав на нього уваги й не намагався розкрити його потенціал. Він протягом тривалого часу лежав просто на поверхні. Я не знаю, як ще це описати,

– говорить автор винаходу ClearMate Джозеф Фішер.