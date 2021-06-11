Канада хочет инвестировать почти 1 миллиард долларов в возобновляемые источники энергии

Канадское правительство намерено инвестировать 964 миллионов канадских долларов в возобновляемые источники энергии и проекты модернизации электросетей. Это – 795 миллионовдолларов США.
Это предусмотрено программой "Умные возобновляемые источники энергии и пути электрификации". Она рассчитана на 4 года.
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Правительство стремится уменьшить вредные выбросы, инвестируя в чистые энергетические технологии. Говорится о таких альтернативных источниках энергии:
- ветровых;
- солнечных;
- накопительных;
- гидроэнергетических;
- геотермальных;
- приливных.
А вот модернизация сетей предусматривает, в частности, запуск виртуальных электростанций и обновления программного обеспечения для оказания услуг.
Предыдущие заявления властей Канады
К 2030 году Канада планирует сократить выбросы парниковых газов на 36%, если сравнивать с показателями, зафиксированными в 2015 году.Важно! Останавливаться на этом там, конечно, не планируют. Зато уже к 2050 году рассчитывают достичь нулевого уровня выбросов.
На климатическом саммите в апреле 2021 года Трюдо заявил, что Канада стремится производить 100% электроэнергии из источников, которые не загрязняют атмосферу.