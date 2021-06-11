Це передбачено програмою "Розумні відновлювані джерела енергії та шляхи електрифікації". Вона розрахована на 4 роки.

Важливо Світовий банк надасть 211 мільйонів доларів на розвиток української енергосистеми

Уряд прагне зменшити шкідливі викиди, інвестуючи у чисті енергетичні технології. Мовиться про такі альтернативні джерела енергії:

вітрові;

сонячні;

накопичувальні;

гідроенергетичні;

геотермальні;

приливні.

Натомість модернізація мереж передбачає, зокрема, запуск віртуальних електростанцій та оновлення програмного забезпечення для надання послуг.

Попередні заяви влади Канади

До 2030 року Канада планує скоротити викиди парникових газів на 36%, якщо порівнювати з показниками, зафіксованими у 2015 році.