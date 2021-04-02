В американском городе Ранчо Мираж (Калифорния) появится первый полностью экологичный микрорайон. Все дома в нем напечатают на 3D-принтере.

Проект разработан и внедряется двумя партнерами – Palari (группа по развитию устойчивой недвижимости) и Mighty Buildings (компания, которая занимается строительными технологиями).

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Что известно о проекте

Площадь земельного участка составляет 5 акров. Предполагается, что на территории микрорайона построят 15 домов с нулевым потреблением энергии. Площадь дома составит 135 квадратных метров. Владельцы домохозяйств смогут устанавливать батареи Tesla Powerwall для хранения солнечной энергии. Таким образом, это будет первый район в мире, который будет функционировать за счет солнечной энергии.

Каждый дом будет состоять из нескольких спален, кухни, ванных комнат и бассейна. Дизайн выполнен в современном стиле. На придомовой территории будет располагаться станция для подзарядки электромобилей. Каждый дом оснастят технологией DARWIN, которая обеспечивает фильтрацию воздуха и воды. Владельцы также смогут программировать схемы освещения.

Материал, используемый для строительства, затвердевает почти сразу. Это позволяет добавлять кровлю, слои утеплителя и внешние элементы одновременно. В Mighty Buildings отмечают, что до 80% строительства может быть автоматизировано. Более того, оно занимает на 95% меньше рабочего времени – дом площадью 32,5 квадратных метров можно построить менее чем за 24 часа. Важно, что в результате такого строительства образуется в 10 раз меньше отходов, чем от традиционного.

Цена

Стоимость дома в базовой комплектации стартует от 595 000 долларов. Улучшенная версия обойдется в 950 000 долларов. Безусловно, такое жилье ориентировано на людей с высоким уровнем дохода.

Следующий шаг компании – возведение печатных домов для уязвимых слоев населения: учителей, пожарных, людей, которые обслуживают общину, но никогда не имели возможности приобрести собственное жилье.