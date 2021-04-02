В американському місті Ранчо Міраж (Каліфорнія) з'явиться перший повністю екологічний мікрорайон. Усі будинки в ньому надрукують на 3D-принтері.

Проєкт розроблений та впроваджується двома партнерами – Palari (група з розвитку сталої нерухомості) та Mighty Buildings (компанія, що займається будівельними технологіями).

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Що відомо про проєкт

Площа земельної ділянки становить 5 акрів. Передбачається, що на території мікрорайону зведуть 15 будинків з нульовим споживанням енергії. Площа будинку становитиме 135 квадратних метрів. Власники домогосподарств зможуть встановлювати батареї Tesla Powerwall для зберігання сонячної енергії. Так, це буде перший район у світі, який функціонуватиме коштом сонячної енергії.

Кожен будинок складатиметься з декількох спалень, кухні, ванних кімнат та басейну. Дизайн виконаний у сучасному стилі. На прибудинковій території розташовуватиметься станція для заряджання електромобілів. Кожен будинок оснастять технологією DARWIN, яка забезпечує фільтрування повітря і води. Власники також зможуть програмувати схеми освітлення.

Матеріал, який використовують для будівництва, твердне майже відразу. Це дозволяє додавати покрівлю, шари утеплювача та зовнішні елементи одночасно. У Mighty Buildings зауважують, що до 80% будівництва може бути автоматизовано. Ба більше, воно займає на 95% менше робочого часу – будинок площею 32,5 квадратних метрів можна побудувати менше ніж за 24 години. Важливо, що в результаті такого будівництва утворюється в 10 разів менше відходів, ніж від традиційного.

Ціна

Вартість будинку у базовій комплектації стартуватиме від 595 000 доларів. Покращена версія обійдеться у 950 000 доларів. Безумовно, таке житло орієнтоване на людей з високим рівнем доходу.

Наступний крок компанії – зведення друкованих будинків для вразливих верств населення: вчителів, пожежників, людей, які обслуговують громаду, але ніколи не мали можливості придбати власне житло.