Южнокорейская компания Petpuls разработала ошейник, который распознает эмоции собак. Он работает на основе искусственного интеллекта.

Инновационный ошейник может распознать следующие эмоции собак: счастье, покой, тревогу, злость и печаль. Устройство синхронизируется со смартфоном владельца и сообщает об изменениях в настроении домашних любимцев. Об этом рассказывают разработчики на официальном сайте Petpuls.

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Умный ошейник для собак / Фото Petpuls

Кроме того, умный ошейник контролирует физическую активность пушистых друзей: в разработку встроен акселерометр – он подсчитывает количество калорий, которое сжигает собака.

Устройство дает собаке голос, понятный людям, – сказал директор по глобальному маркетингу Petpuls Lab Эндрю Гил.



Умный ошейник для собак / Фото Petpuls