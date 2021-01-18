В Южной Корее создали умный ошейник: он распознает эмоции собак – фото, как работает
Южнокорейская компания Petpuls разработала ошейник, который распознает эмоции собак. Он работает на основе искусственного интеллекта.
Инновационный ошейник может распознать следующие эмоции собак: счастье, покой, тревогу, злость и печаль. Устройство синхронизируется со смартфоном владельца и сообщает об изменениях в настроении домашних любимцев. Об этом рассказывают разработчики на официальном сайте Petpuls.
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Умный ошейник для собак / Фото Petpuls
Кроме того, умный ошейник контролирует физическую активность пушистых друзей: в разработку встроен акселерометр – он подсчитывает количество калорий, которое сжигает собака.
Устройство дает собаке голос, понятный людям, – сказал директор по глобальному маркетингу Petpuls Lab Эндрю Гил.
Умный ошейник для собак / Фото Petpuls
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