У Південній Кореї створили розумний нашийник: він розпізнає емоції собак – фото, як працює
Південнокорейська компанія Petpuls розробила нашийник, який розпізнає емоції собак. Він працює на основі штучного інтелекту.
Інноваційний нашийник може розпізнати наступні емоції собак: щастя, спокій, тривогу, злість і смуток. Пристрій синхронізується зі смартфоном власника та повідомляє про зміни у настрої домашніх улюбленців. Про це розповідають розробники на офіційному сайті Petpuls.
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Розумний нашийник для собак / Фото Petpuls
Крім того, розумний нашийник контролює фізичну активність пухнастих друзів: у розробку вбудовано акселерометр – він підраховує кількість калорій, яку спалює собака.
Пристрій дає собаці голос, зрозумілий людям, – сказав директор із глобального маркетингу Petpuls Lab Ендрю Гіл.
Розумний нашийник для собак / Фото Petpuls
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