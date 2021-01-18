Південнокорейська компанія Petpuls розробила нашийник, який розпізнає емоції собак. Він працює на основі штучного інтелекту.

Інноваційний нашийник може розпізнати наступні емоції собак: щастя, спокій, тривогу, злість і смуток. Пристрій синхронізується зі смартфоном власника та повідомляє про зміни у настрої домашніх улюбленців. Про це розповідають розробники на офіційному сайті Petpuls.

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Розумний нашийник для собак / Фото Petpuls

Крім того, розумний нашийник контролює фізичну активність пухнастих друзів: у розробку вбудовано акселерометр – він підраховує кількість калорій, яку спалює собака.

Пристрій дає собаці голос, зрозумілий людям, – сказав директор із глобального маркетингу Petpuls Lab Ендрю Гіл.



Розумний нашийник для собак / Фото Petpuls

Що відомо про компанію Petpuls займається аналізом різних типів гавкоту собак з 2017 року. Сьогодні база даних компанії містить понад 10 тисяч зразків 50 порід собак. В результаті досліджень фахівцям вдалося розробити власний алгоритм, середній рівень точності якого становить 90 відсотків.

Нашийник від компанії Petpuls випустять у серпні 2021 року. Оформити передзамовлення можна на краудфандинговому майданчику – Indiegogo. Наразі нашийник коштує 79 доларів.