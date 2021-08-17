Над катером Sea Sword 3 работали в течение двух лет. Он предназначен для патрулирования прибрежных зон и проведения разведки.
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О катере
- длина – 12 метров, а ширина – 3,5 метров;
- вмещает до 8 членов экипажа;
- его можно укомплектовывать необходимым оборудованием и вооружением в зависимости от поставленных задач;
- оснащен системой искусственного интеллекта, что обеспечивает возможность самостоятельно обходить препятствия;
- может быть оснащен дистанционно управляемым боевым модулем (RCWS);
- предусмотрено вооружение крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 миллиметра и управляемой ракетной установкой калибра 2,75 дюйма в направлении корма.