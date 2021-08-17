Над катером Sea Sword 3 работали в течение двух лет. Он предназначен для патрулирования прибрежных зон и проведения разведки.

Примечательно Южная Корея спустила на воду первый 3000-тонный подводная лодка производства Daewoo

О катере

длина – 12 метров, а ширина – 3,5 метров;

вмещает до 8 членов экипажа;

его можно укомплектовывать необходимым оборудованием и вооружением в зависимости от поставленных задач;

оснащен системой искусственного интеллекта, что обеспечивает возможность самостоятельно обходить препятствия;

может быть оснащен дистанционно управляемым боевым модулем (RCWS);

предусмотрено вооружение крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 миллиметра и управляемой ракетной установкой калибра 2,75 дюйма в направлении корма.

Справка: LIG Nex1 – оборонная компания, ведущий южнокорейский производитель аэрокосмической продукции. Разрабатывает и производит ракетные подводные системы вооружения, радары, радиоэлектронную борьбу, авионику, системы тактического связи, системы управления огнем, боевые системы военно-морских сил и электрооборудование.